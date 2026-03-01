Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила сразу два населенных пункта в зоне проведения спецоперации – Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Первое село было отбито в ходе последовательных действий солдат, служащих в подразделениях группировки войск "Восток". Операцию по установлению контроля над вторым пунктом провели бойцы "Севера".

Причем, как пояснили в оборонном ведомстве, освобождение Нескучного стало следствием продвижения ВС РФ, направленного на расширение полосы безопасности приграничье.

"Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", – добавили в министерстве.

Ранее российские военные атаковали объекты энергетики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и места хранения их беспилотников. Более того, были поражены объекты транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

При этом СМИ указывали, что ВСУ к апрелю могут перестать функционировать из-за отсутствия финансирования со стороны Киева.