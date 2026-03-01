01 марта, 12:20Политика
Российская армия освободила Горькое и Нескучное в зоне СВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия освободила сразу два населенных пункта в зоне проведения спецоперации – Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Первое село было отбито в ходе последовательных действий солдат, служащих в подразделениях группировки войск "Восток". Операцию по установлению контроля над вторым пунктом провели бойцы "Севера".
Причем, как пояснили в оборонном ведомстве, освобождение Нескучного стало следствием продвижения ВС РФ, направленного на расширение полосы безопасности приграничье.
"Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", – добавили в министерстве.
Ранее российские военные атаковали объекты энергетики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и места хранения их беспилотников. Более того, были поражены объекты транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
При этом СМИ указывали, что ВСУ к апрелю могут перестать функционировать из-за отсутствия финансирования со стороны Киева.
ВС России освободили несколько населенных пунктов за неделю