Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Графское в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, контроль над селом установили подразделения группировки "Север" в результате активных и решительных действий.

Ранее российские военные атаковали объекты энергетики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и места хранения их беспилотников. Более того, были поражены объекты транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

При этом СМИ указывали, что ВСУ к апрелю могут перестать функционировать из-за отсутствия финансирования со стороны Киева.