25 февраля, 12:29
ВС РФ освободили Графское в Харьковской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили населенный пункт Графское в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, контроль над селом установили подразделения группировки "Север" в результате активных и решительных действий.
Ранее российские военные атаковали объекты энергетики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и места хранения их беспилотников. Более того, были поражены объекты транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
При этом СМИ указывали, что ВСУ к апрелю могут перестать функционировать из-за отсутствия финансирования со стороны Киева.
