Актриса Ирина Шевчук будет похоронена на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Олег Дьяченко

Заслуженную артистку РФ Ирину Шевчук похоронят на Троекуровском кладбище в субботу, 28 февраля, сообщила ТАСС дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук.

Она добавила, что прощание с артисткой состоится в 10:00 в ЦКБ № 1 в этот же день.

Шевчук умерла 24 февраля в возрасте 74 лет. Дочь артистки рассказала, что мать на протяжении 3 лет боролась с лимфомой головного мозга.

Актриса стала известна после выхода в прокат военной драмы "...А зори здесь тихие", в которой она сыграла Риту Осянину. Кроме того, она снималась в таких кинопроектах, как "Белый Бим Черное ухо", "Государственная граница", "Мужской зигзаг" и "Курортный роман". Всего в фильмографии актрисы более 50 работ.