Blic: глава МВД Сербии Дачич госпитализирован в тяжелом состоянии

Главу МВД Сербии Дачича доставили в больницу в тяжелом состоянии

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Главу МВД Сербии Ивица Дачича госпитализировали с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание Blic со ссылкой на персонал больницы.

Отмечается, что состояние министра резко ухудшилось в последние несколько часов. Медики приняли решение подключить его к аппаратам жизнеобеспечения.

"Его состояние очень тяжелое, он находится в отделении интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких и получает все необходимые лекарства, сейчас мы боремся за его жизнь", – рассказал врач Спасое Попевич.

Ранее короля Норвегии Харальда V госпитализировали на испанском острове Тенерифе из-за инфекции и обезвоживания. В королевской семье отметили, что 89-летний монарх чувствует себя хорошо.

В свою очередь, племянница президента США Дональда Трампа Мэри допустила, что у него могут быть признаки болезни Альцгеймера. По словам Мэри, ее настораживает поведение дяди и выражение его лица, которое напоминает ей взгляд отца президента. Она описала его как взгляд "оленя, застывшего в свете фар".

