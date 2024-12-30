Премьер-министр Израиля Нетаньяху перенес операцию по удалению простаты

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес операцию по удалению предстательной железы. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства Израиля пишет ТАСС.

"Премьер-министр проснулся после анестезии, пребывает в хорошем состоянии и в полном сознании", – указано в сообщении.

Хирургическое вмешательство завершилось успешно и без осложнений. В ближайшие несколько дней Нетаньяху будет находиться в подземном защищенном отделении больницы под наблюдением врачей до полного восстановления.

Операция потребовалась премьер-министру Израиля после того, как на обследовании у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Полномочия премьер-министра на время операции переходили к министру юстиции Израиля Яриву Левину.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Лула да Силва получил бытовую травму 19 октября, упав в своей резиденции, из-за чего не поехал на саммит БРИКС в Казани. Бразильский лидер принял такое решение по рекомендации врача из-за временного запрета на длительные авиаперелеты.

Затем Лула да Силва перенес операцию по трепанации черепа, которая была необходима для удаления гематомы. Изначально он обратился к врачам с жалобами на головную боль. Специалисты обнаружили у него внутричерепное кровоизлияние.

Вторую операцию президент Бразилии перенес 12 декабря. Процедура была направлена на то, чтобы перекрыть кровоток в определенной области мозга и тем самым предотвратить возможное кровотечение.