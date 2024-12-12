Президенту Бразилии Луле да Силве предстоит очередная операция

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Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве проведут еще одну медицинскую процедуру для предотвращения возможного повторного кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo.

Согласно информации издания, процедура направлена на то, чтобы перекрыть кровоток в определенной области мозга и тем самым предотвратить возможное кровотечение, ее проведут в четверг, 12 декабря. По мнению врачей, проведение операции сведет к минимуму риски повторного кровоизлияния в мозг у бразильского президента.

Отмечается, что выписка Лулы да Силвы запланирована на выходные.

Ранее лидер Бразилии перенес операцию по трепанации черепа, она была необходима для удаления гематомы. Изначально он обращался с жалобами на головную боль. Специалисты обнаружили у него внутричерепное кровоизлияние.

19 октября Лула да Силва получил бытовую травму, упав в своей резиденции, из-за чего не поехал на саммит БРИКС в Казани. Уточняется, что бразильский лидер принял такое решение по рекомендации врача из-за временного запрета на длительные авиаперелеты.