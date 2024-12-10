Президент Бразилии перенес операцию по трепанации черепа

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Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве была проведена операция по трепанации черепа для удаления гематомы, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз больницы.

Вечером 9 декабря президента доставили в больницу. Он обратился к врачам с жалобами на головную боль. В результате проведенного обследования было выявлено внутричерепное кровоизлияние, которое стало следствием несчастного случая, произошедшего в октябре.

В связи с этим было принято решение о переводе политика в Сан-Паулу, где ему была проведена операция. Представители больницы заявили, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

"В настоящее время президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии", – говорится в релизе.

В октябре Силве сообщил, что не сможет поехать на саммит БРИКС в Казани по состоянию здоровья. Он поучаствовал в саммите в формате видеоконференции. Бразильский лидер принял такое решение по рекомендации врача из-за временного запрета на длительные авиаперелеты.