Reuters: ЕС остался недоволен решением президента Бразилии на G20 по Украине

Фото: 123RF/ewastudio

Представители стран Европы оказались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите "Большой двадцатки" (G20). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Так, итоговое коммюнике, как правило, публикуется в конце саммита. Однако да Силва принял решение утвердить его после завершения пленарного заседания 18 ноября, когда на месте не было лидеров США, Германии и Франции.

По словам бразильских дипломатов, да Силва поспешил с принятием коммюнике, чтобы сформировать итоговый документ к окончанию мероприятия. Они добавили, что представители европейских стран требовали в документе более жестких формулировок касательно роли Москвы в конфликте на Украине.

Французский президент Эммануэль Макрон оказался недоволен таким решением, заявив, что текст коммюнике был бы лучше, если бы содержал больше "откровенности" в отношении конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, назвал разногласия среди участников саммита "отличительной чертой времени в меняющемся мире".

Саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Российскую делегацию возглавлял глава МИД Сергей Лавров по поручению Владимира Путина, который не посетил конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.

По результатам встречи была утверждена декларация, в которой страны "Большой двадцатки" отметили, что приветствуют все конструктивные инициативы по установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине.

Лавров заявил, что в результате саммита были достигнуты "очень позитивные результаты" и "весомые договоренности". Одной из них министр назвал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью.