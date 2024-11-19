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Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Документ опубликован на официальном сайте мероприятия.

В своем заявлении страны Большой двадцатки сообщили, что приветствуют все конструктивные инициативы по установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине. Лидеры G20 отметили серьезные негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, которые были вызваны конфликтом на Украине.

Большая двадцатка также выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане. Лидеры стран подчеркнули необходимость расширить поток гуманитарной помощи и усилить защиту мирного населения.

В итоговом документе также содержится призыв к созданию мира, свободного от ядерного оружия. Страны G20 осудили терроризм во всех его формах и проявлениях.

Помимо этого, лидеры Большой двадцатки договорились ускорить реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она отвечала целям устойчивого развития, борьбы с изменением климата и усилиям по искоренению нищеты.

Саммит G20 проходит с 18 по 19 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который, в свою очередь, не посетит конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.

На саммите G20 Лавров поддержал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью. Он также сообщил о мерах, которые принимает Россия для обеспечения продовольственной безопасности.