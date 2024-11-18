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18 ноября, 17:10

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Telegraph: Байден после выступления на G20 забрел в лес, перепутав направление

Байден после выступления на G20 забрел в лес, перепутав направление

Фото: x.com/POTUS

Действующий президент США Джо Байден после своего выступления на G20 ушел в сторону тропического леса, передает издание Telegraph.

Отмечается, что 81-летний президент Штатов после того, как произнес речь, предупреждающую об опасности изменения климата, отвернулся от подиума и забрел в лес Амазонки.

Ранее Байден уронил медаль "За гражданские заслуги" на церемонии вручения госнаград в Пенсильвании. Видео церемонии опубликовал Forbes на YouTube. На кадрах видно, как Байден попытался прикрепить медаль на лацкан пиджака женщины.

Однако он сначала вонзил ей в грудь иголку, а после уронил медаль. Байден поднял награду и облизнул металлическое крепление, прикрепив медаль на пиджак женщины.

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