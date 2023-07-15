09:30Политика
Байден попытался в шутку укусить девочку в аэропорту Хельсинки – СМИ
Фото: youtube.com/Washington Free Beacon
Президент США Джо Байден сделал вид, что хочет укусить девочку в аэропорту в Хельсинки. Об этом сообщает Fox News.
Как следует из опубликованного видеоролика, Байден наклонился к сидящей на руках матери девочке и сделал вид, что кусает ее за плечо. После этого американский лидер попытался поцеловать девочку, она отвернулаась.
Накануне во время отъезда в Хельсинки Байден вновь споткнулся при посадке на борт самолета. На кадрах соответствующего видео видно, как Байден поднимается по запасному трапу в самолет и спотыкается.
До этого Байден споткнулся и упал при посадке на самолет в аэропорту Варшавы. В Белом доме сообщили, что американский лидер споткнулся на полпути по трапу, затем быстро поднялся и продолжил движение.
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