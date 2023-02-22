22 февраля, 20:07Политика
Байден споткнулся и упал при посадке в аэропорту Варшавы
Уточняется, что Байден споткнулся на полпути по трапу, затем быстро поднялся и продолжил движение. Перед заходом на борт президент США помахал провожавшим.
Между тем общаться с прессой он не стал.
Ранее Байден не смог правильно выговорить имя бывшего министра финансов и нового председателя правительства Британии Риши Сунака. Ошибку американский лидер совершил во время поздравления с назначением на должность.
В свою очередь, доктор Валерий Новоселов заявил, что у Байдена есть все признаки деменции. По словам эксперта, одним из признаков деменции является ухудшение памяти, провалы в которой часто встречаются у президента США в ходе публичных выступлений.
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