Российский оператор рассказал о желании Байдена потрогать его руки

Фото: ТАСС/Christoph Soeder/dpa/picture-alliance

Оператор Первого канала Юрий Шолмов рассказал о желании Джо Байдена на саммите G20 на Бали потрогать его руки. Запись доступна на сайте телеканала.

Шолмов рассказал, что за несколько дней до этого группа уже снимала американского лидера. Тогда оператор обратил внимание на то, как пристально на него смотрел Байден.

"Смотрит на меня и смотрит. Думаешь, что он так на меня пристально смотрит, оказывается, вот для чего: хотел потрогать мои руки", – заявил Шолмов.

В сюжете Первого канала говорится, что бицепсы оператора достигают в объеме 50 сантиметров, поскольку он не пропускает тренировки даже в служебных командировках.

Ранее стало известно, что Джо Байден восхитился бицепсами оператора Первого канала Юрия Шолмова во время саммита G20. Американский лидер потрогал бицепсы россиянина и отметил, что они больше, чем его голова.

Он добавил, что такие мышцы называют пушками.

"Посмотрите-ка. Вот это парень. Надеюсь, мы в одной команде?" – сказал Байден. Позже американскому лидеру сообщили, что это оператор из России.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!