Байдена назвали "Абсолютным Пиноккио" из-за ложных заявлений

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Президента США Джо Байдена прозвали "Абсолютным Пиноккио" из-за его ложных заявлений. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на американское СМИ.

Так, иностранное издание привело в пример частые рассказы американского лидера о путешествиях с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент якобы уверяет, что проехал вместе с главой Китая 17 тысяч миль. Однако, по данным СМИ, доказательств этих путешествий нет.

Кроме того, однажды Байден заявил, что когда он занял пост президента, то бензин в стране продавали по пять долларов за галлон. Однако в то время стоимость топлива равнялась 2,48 доллара за галлон.

Ранее сообщалось, что Байден чуть не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке. Он принимал участие в предвыборном мероприятии в поддержку губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул. Президент США ходил по сцене во время своей речи, но в какой-то момент наступил на предмет на сцене и едва не потерял равновесие.



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