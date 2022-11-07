Джо Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке – СМИ

Фото: AP Photo/Craig Ruttle

Президент США Джо Байден чуть не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке, сообщает The Daily Mail.

Американский лидер участвовал в предвыборном мероприятии в поддержку губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул. Байден ходил по сцене, рассказывая о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей. В какой-то момент президент США наступил на какой-то предмет на сцене, после чего едва не потерял равновесие.

"Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае", – прокомментировал Байден инцидент, а затем продолжил выступление.

Ранее Байден признался, что общался с одним и первооткрывателей гормона инсулин, но оба исследователя – доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклауд – скончались еще до его рождения.

Американский лидер выступал с речью на мероприятии, которое было посвящено здравоохранению Соединенных Штатов. В своей речи на том же мероприятии он ошибочно заявил, что его сын Бо Байден погиб во время службы в Ираке. Известно, что он служил на Ближнем Востоке в 2008–2009 годах, однако умер от рака в 2015 году.

До этого Байден перепутал Украину с Ираком. Он начал говорить об инфляции из-за войны в "Ираке" и последствиях для нефти из-за действий России. После он сразу же исправился, заявив, что речь идет об Украине.



Новости мира: Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком

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