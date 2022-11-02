Байден заявил, что общался с умершим до его рождения ученым

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Президент Соединенных Штатов признался, что общался с одним и первооткрывателей гормона инсулин, но оба исследователя – доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклауд – скончались еще до его рождения.

"Его открыл человек, который специально оформил на него патент, чтобы лекарство было доступно каждому. Я говорил с ним…" – цитирует слова американского лидера РИА Новости.

Известно, что Бантинг и Маклауд умерли еще в 1941 и 1935 годах соответственно. Сам Байден родился только в 1942 году.

Американский лидер выступал с речью на мероприятии, которое было посвящено здравоохранению Соединенных Штатов. В своей речи на том же мероприятии он ошибочно заявил, что его сын Бо Байден погиб во время службы в Ираке. Известно, что он служил на Ближнем Востоке в 2008–2009 годах, однако умер от рака в 2015 году.

Ранее Байден перепутал Украину с Ираком. Он начал говорить об инфляции из-за войны в "Ираке" и последствиях для нефти из-за действий России. После он сразу же исправился, заявив, что речь идет об Украине.



Новости мира: Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком

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