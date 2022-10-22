Байден заявил о планах вновь участвовать в президентских выборах

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Президент США Джо Байден заявил о планах принять участие в борьбе за пост главы Белого дома в 2024 году, сообщает ТАСС.

При этом Байден подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.

"Мое намерение заключается в том, чтобы баллотироваться снова, и у нас есть время, чтобы принять это решение", – сказал он.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Байден в разговоре с телеведущим Элом Шарптоном заявил, что планирует баллотироваться на второй срок.

До этого президент США не давал комментариев о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах

Ранее стало известно, что представители Республиканской партии готовятся объявить импичмент президенту Соединенных Штатов Джо Байдену после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

По данным материалов СМИ, в нижней палате Конгресса США было зарегистрировано минимум 8 резолюций с предложением об объявлении импичмента Байдену.

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