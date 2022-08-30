Трамп призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года в США и провести новые

00:58
Фото: depositphotos/actionsports
Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года и провести новые.
Политик отметил, что это должно быть сделано незамедлительно из-за решения ФБР "замять" историю с ноутбуком сына действующего президента США Джо Байдена Хантера.
В октябре 2020 года издание The New York Post опубликовало несколько материалов, основанных на переписке, которая якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, который обнаружили в одной из ремонтных мастерских в Делавэре. Тогда сообщалось, что хозяин мастерской сделал копию жесткого диска и передал ее личному адвокату Трампа.
Местные СМИ отмечали, что затем ноутбук был изъят ФБР, а найденные на нем фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности сына Байдена в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
"ФБР перед выборами похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена, зная, что в противном случае "Трамп с легкостью бы выиграл президентские выборы 2020 года". <...> Решение [данной ситуации] – назвать настоящего победителя или как минимум отменить результаты выборов", – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth.
Ранее Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что Байден привел страну к упадку. Он назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию, рост цен на топливо, снижение фондовых рынков, потерю энергетической независимости и другие проблемы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: