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Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года и провести новые.

Политик отметил, что это должно быть сделано незамедлительно из-за решения ФБР "замять" историю с ноутбуком сына действующего президента США Джо Байдена Хантера.

В октябре 2020 года издание The New York Post опубликовало несколько материалов, основанных на переписке, которая якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, который обнаружили в одной из ремонтных мастерских в Делавэре. Тогда сообщалось, что хозяин мастерской сделал копию жесткого диска и передал ее личному адвокату Трампа.

Местные СМИ отмечали, что затем ноутбук был изъят ФБР, а найденные на нем фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности сына Байдена в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

"ФБР перед выборами похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена, зная, что в противном случае "Трамп с легкостью бы выиграл президентские выборы 2020 года". <...> Решение [данной ситуации] – назвать настоящего победителя или как минимум отменить результаты выборов", – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth.

Ранее Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что Байден привел страну к упадку. Он назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию, рост цен на топливо, снижение фондовых рынков, потерю энергетической независимости и другие проблемы.