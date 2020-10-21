Адвокат Трампа заявил о найденных в ноутбуке сына Байдена интимных фото подростков

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Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что нашел в ноутбуке сына кандидата на пост главы государства Джо Байдена материалы эротического характера, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Копия жесткого диска гаджета Хантера Байдена оказалась у Джулиани благодаря мастерской, в которой ремонтировали его ноутбук. О том, что на его компьютере хранятся фото и видео сексуального характера, также сообщал адвокат личного поверенного президента США Роберт Костелло.

Джулиани также заявил, что Хантер писал отцу о том, что Хэлли Байден обвинила его в неподобающем поведении. Сообщалось, что он, будучи абсолютно голым, говорил с 14-летней девочкой по Facetime. Она, в свою очередь, отрицает эту версию событий.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Недавно социологи зафиксировали рекордно низкий уровень доверия американцев к избирательной системе. По их данным, лишь 59% граждан США уверены, что голоса будут корректно отданы и подсчитаны.