Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:26

Социологи зафиксировали в США рекордно низкий уровень доверия к избирательной системе

за рубежом власть политика

Фото: ТАСС/Tony Dejak/АР

Социологи зафиксировали в США рекордно низкий уровень доверия американцев к избирательной системе. Об этом сообщают "Дни.ру".

Опрос американского института общественного мнения Gallup показал, что за несколько недель до выборов лишь 59% граждан США верят, что голоса будут корректно отданы и подсчитаны. Основными претензиями граждан стали мошенничество и поданные обманным путем голоса. Также американцы пожаловались на некорректную работу почтовой службы.

По сравнению с 2018 годом показатель доверия к избирательной системе США снизился на 11%. Такие результаты исследователи объясняют разочарованием среди республиканцев и независимых.

Выборы президента в США пройдут 3 ноября. Последние социологические опросы указывают на лидерство в предвыборной гонке Джо Байдена, за которого готовы проголосовать около половины избирателей. Трампа поддерживает около 40% респондентов.

Ранее в США отменили вторые дебаты Трампа и Байдена. Комиссия по проведению дебатов заявила, что кандидаты объявили альтернативные планы на эту дату.

Москва 24 рассказала, как проходит последний этап президентской гонки в США

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать