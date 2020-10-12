Социологи зафиксировали в США рекордно низкий уровень доверия к избирательной системе

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Социологи зафиксировали в США рекордно низкий уровень доверия американцев к избирательной системе. Об этом сообщают "Дни.ру".

Опрос американского института общественного мнения Gallup показал, что за несколько недель до выборов лишь 59% граждан США верят, что голоса будут корректно отданы и подсчитаны. Основными претензиями граждан стали мошенничество и поданные обманным путем голоса. Также американцы пожаловались на некорректную работу почтовой службы.

По сравнению с 2018 годом показатель доверия к избирательной системе США снизился на 11%. Такие результаты исследователи объясняют разочарованием среди республиканцев и независимых.

Выборы президента в США пройдут 3 ноября. Последние социологические опросы указывают на лидерство в предвыборной гонке Джо Байдена, за которого готовы проголосовать около половины избирателей. Трампа поддерживает около 40% респондентов.

Ранее в США отменили вторые дебаты Трампа и Байдена. Комиссия по проведению дебатов заявила, что кандидаты объявили альтернативные планы на эту дату.