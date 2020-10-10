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Политика

08:00

В США отменили вторые дебаты Трампа и Байдена

за рубежом политика

Фото: TASS/EPA/OLIVIER DOULIERY

В США отменили вторые предвыборные дебаты президента Дональда Трампа с кандидатом от демократов Джо Байденом.

Виртуальная встреча была запланирована на 15 октября. Комиссия по проведению дебатов заявила, что кандидаты объявили альтернативные планы на эту дату.

Отмечается, что Трамп и Байден согласились участвовать в дебатах, которые должны пройти 22 октября.

Ранее глава Белого дома обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать участие в дебатах 15 октября.

Комиссия решила провести дебаты в онлайн формате, после того как у Трампа была диагностирован коронавирус.

29 сентября состоялся первый этап теледебатов между кандидатами на пост президента США. В ходе мероприятия Трамп регулярно подвергал сомнению умственные способности Байдена, а тот обвинил оппонента во лжи и назвал его клоуном и "щенком Путина".

Теледебаты посмотрели более 73 миллионов американцев. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

В США прошли дебаты кандидатов в президенты

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