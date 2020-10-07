У Трампа обнаружили антитела к COVID-19

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У президента США Дональда Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, сообщает RT со ссылкой на лечащего врача американского лидера Шона Конли.

"По состоянию на сегодня в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября", – заявил Конли.

Он отметил, что у Трампа нет повышенной температуры на протяжении последних четырех дней. Кроме того, за последние сутки у президента США не проявляются симптомы болезни. Конли также подчеркнул, что все жизненно важные показатели Трампа находятся в норме.

6 октября Трамп вернулся в Белый дом после госпитализации. Он отметил, что чувствует себя хорошо. В последующем за возвращением видеообращении Трамп призвал не бояться коронавируса.

COVID-19 обнаружили у президента США и его супруги Мелании за четыре дня до этого. Сначала он оставался в Белом доме, однако из-за ухудшающегося состояния был госпитализирован. Лечащий врач уверял, что данная мера была предпринята лишь из соображений предосторожности.