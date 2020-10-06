Трамп вернулся в Белый дом после лечения от COVID-19

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Фото: twitter.com/realDonaldTrump
Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом из военно-медицинского центра, где он лечился от коронавируса.
Кадры его возвращения распространили американские телеканалы. Глава Соединенных Штатов вышел из здания центра в маске в сопровождении охраны, а затем сел в вертолет.
По возвращении в Белый дом Трамп рассказал, что чувствует себя хорошо. Позже американский лидер записал видеообращение, в котором, в частности, призывал не бояться коронавируса.
"Не позволяйте ему (вирусу) доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны, у нас лучшие лекарства в мире... а вакцины будут очень скоро", – приводит слова Трампа РИА Новости.
2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.
Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.
Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.
Дональду Трампу потребовалась кислородная маска из-за коронавируса
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