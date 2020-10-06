Трамп вернулся в Белый дом после лечения от COVID-19

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом из военно-медицинского центра, где он лечился от коронавируса.

Кадры его возвращения распространили американские телеканалы. Глава Соединенных Штатов вышел из здания центра в маске в сопровождении охраны, а затем сел в вертолет.

По возвращении в Белый дом Трамп рассказал, что чувствует себя хорошо. Позже американский лидер записал видеообращение, в котором, в частности, призывал не бояться коронавируса.

"Не позволяйте ему (вирусу) доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны, у нас лучшие лекарства в мире... а вакцины будут очень скоро", – приводит слова Трампа РИА Новости.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.