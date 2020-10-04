Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании

05:27
Фото: AP/TASS/John Bazemore
Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен вскоре вернуться к предвыборной кампании.
Американский лидер заявил, что по прибытии в госпиталь "чувствовал себя не так уж хорошо". При этом сейчас он ощущает себя лучше.
"Я думаю, что вернусь скоро, жду не дождусь, когда можно будет довести кампанию до конца", – сказал Трамп в Twitter.
Он также подчеркнул, что в ближайшие несколько дней врачи смогут точнее определить его состояние.
"Я хорошо себя чувствую, и думаю, что у нас будет хороший результат", – отметил Трамп.
Президент сообщил, что мог остаться в Белом доме, но предпочел этого не делать.
"Мне предложили эту альтернативу – оставайся в Белом доме, закройся, никогда не уходи, даже не ходи в Овальный кабинет. <...> Я просто не мог так поступить, я должен быть на первом крае", – пояснил Трамп.
October 3, 2020
Он добавил, что его супруга – Меланья Трамп – чувствует себя хорошо.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп и первая леди США получили положительные результаты тестов на COVID-19. Лечащий врач американского лидера Шон Конли рассказал, что президент и его жена чувствуют себя хорошо, а также выразил уверенность в том, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности без перебоев.
В ходе лечения лидер США принял экспериментальную сыворотку из антител. Введение сыворотки прошло без происшествий. Трамп также принял цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин, добавил Конли.
Позднее американский лидер был госпитализирован в военный госпиталь.
Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом
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