Врач Трампа рассказал, когда его могут выписать из больницы

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Состояние президента США Дональда Трампа продолжает улучшаться, и его могут выписать уже 5 октября. Об этом заявили врачи американского лидера, передает ТАСС.

Как подчеркнул доктор Брайан Гарибальди, главное, чтобы Трамп пил, ел и был мобилен.

"Если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что сможем планировать выписку уже завтра в Белый дом, где он может продолжить запланированный курс лечения", – сказал Гарибальди.

Врач Шон Конли, в свою очередь, заявил, что в пятницу у Трампа была высокая температура, а насыщенность кислородом в крови президента дважды падала во время болезни. В то же время он отметил, что Трамп не испытывает проблем с дыханием и свободно передвигается.

Ранее глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз подтвердил, что самочувствие президента США Дональда Трампа ухудшилось в пятницу, 2 октября. При этом лечащий врач Трампа Шон Конли заверил, что лидер чувствует себя хорошо, и его госпитализация была мерой предосторожности.

В ходе лечения лидер США принял экспериментальную сыворотку из антител. Введение сыворотки прошло без происшествий. Трамп также принял цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин, добавил Конли.

О заражении коронавирусом Дональда Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября.

