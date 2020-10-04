Названы симптомы коронавируса у Трампа

Фото: AP/Joyce N. Boghosian/The White House

Глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз подтвердил, что самочувствие президента США Дональда Трампа ухудшилось в пятницу, 2 октября. Об этом сообщает Fox News.

По словам представителя администрации, у главы государства были ярко выраженные симптомы болезни.

"Мы были серьезно обеспокоены по этому поводу. У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился", – заявил Медоуз.

Он также рассказал, что на данный момент терапия помогла улучшить показатели здоровья. Дональд Трамп уже не демонстрирует высокую температуру, зато вырос уровень насыщенности крови кислородом.

"Я очень, очень оптимистичен, основываясь на текущих результатах... в ближайшие 48 часов он все еще не вне опасности", – уточнил глава аппарата сотрудников Белого дома.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и первая леди США получили положительные результаты тестов на COVID-19. На данный момент глава государства находится в военном госпитале.

В ходе лечения лидер США принял экспериментальную сыворотку из антител. Введение сыворотки прошло без происшествий. Трамп также принял цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин.

