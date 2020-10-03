Глава предвыборного штаба Трампа заразился коронавирусом

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Фото: AP/Andrew Harnik
Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Уильям Степин заразился COVID-19. Об этом сообщает газета Politico со осведомленные источники.
Как уточняется, он получил положительный результат на коронавирусную инфекцию в пятницу. По данным газеты, у главы штаба Трампа наблюдались легкие симптомы гриппа.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп и первая леди США получили положительные результаты тестов на COVID-19. Лечащий врач американского лидера Шон Конли рассказал, что президент и его жена чувствуют себя хорошо
Позднее сообщалось, что Трамп принял экспериментальную сыворотку из антител. Препарат был произведен американской компанией Regeneron Pharmaceuticals.
Дональд и Меланья Трамп заразились коронавирусом
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