Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

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Тест кандидата в президенты США Джозефа Байдена на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщил телеканал NBC на своей странице в Twitter.

"Я рад сообщить, что у нас с Джилл (жена политика. – Прим. ред.) отрицательный результат теста на коронавирус. Спасибо всем вам за ваши сообщения и заботу. Надеюсь, это послужит вам напоминанием: носите маску, соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки", – процитировал телеканал слова Байдена.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и первая леди США получили положительные результаты тестов на COVID-19. Лечащий врач американского лидера Шон Конли рассказал, что президент и его жена чувствуют себя хорошо, и выразил уверенность в том, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности без перебоев.

В Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления.

