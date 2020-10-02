В Кремле пожелали выздоровления заразившемуся COVID-19 Трампу

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В Кремле пожелали скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу, который заразился коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего и легкого выздоровления", – сказал он.

О том, что у Трампа и его жены обнаружили коронавирус, американский лидер написал на своей личной странице в Twitter.

"Сегодня первая леди и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" – заявил президент США.

Также состояние Дональда Трампа оценил его лечащий врач Шон Конли. По словам специалиста, президент и его супруга чувствуют себя хорошо.