Трамп ушел на карантин после заражения своей советницы COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уходит на карантин после выявления COVID-19 у своей советницы Хоуп Хикс. Об этом американский лидер написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

"У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!" – заявил Трамп.

Он отметил, что сам уже сдал тест на коронавирусную инфекцию. Вместе с ним тестирование сделала его супруга Мелания Трамп.

"Первая леди и я ждем результатов наших тестов. Тем временем мы начинаем соблюдение карантина", – заключил американский лидер.

