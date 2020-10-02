Трамп ушел на карантин после заражения своей советницы COVID-19

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Фото: AP/TASS/Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уходит на карантин после выявления COVID-19 у своей советницы Хоуп Хикс. Об этом американский лидер написал в своем официальном Twitter-аккаунте.
"У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!" – заявил Трамп.
Он отметил, что сам уже сдал тест на коронавирусную инфекцию. Вместе с ним тестирование сделала его супруга Мелания Трамп.
"Первая леди и я ждем результатов наших тестов. Тем временем мы начинаем соблюдение карантина", – заключил американский лидер.
Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Ранее стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом. Политик заявил, что из-за болезни был вынужден временно приостановить рабочие поездки по регионам страны.
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