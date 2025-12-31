31 декабря 2025, 03:59Происшествия
Газовая труба и причал повреждены в Туапсе после атаки БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Газовая труба в жилом секторе и причал в порту Туапсе оказались повреждены из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. На место уже выехали аварийные бригады для устранения повреждений.
Местных жителей призвали временно не выходить на улицу, а также не снимать работу систем ПВО.
Этой ночью массированной атаке украинских БПЛА также подверглась Запорожская область, в результате чего в регионе произошло аварийное отключение электроснабжения. Отключение затронуло порядка 170 тысяч абонентов.
Ранее украинские БПЛА также попытались атаковать объекты в городе Буденновске Ставропольского края. В результате произошел пожар в промзоне. При этом жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не были повреждены.