Пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu

Украинские БПЛА попытались атаковать объекты в городе Буденновске Ставропольского края в ночь на вторник, 23 декабря. В результате произошел пожар в промзоне, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

При этом жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Никто из местных жителей не пострадал.

Владимиров добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Атака продолжалась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени в понедельник, 22 декабря. 11 дронов было сбито над Крымом и 1 – над Черным морем.