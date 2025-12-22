22 декабря, 23:11Происшествия
Силы ПВО РФ сбили 8 воздушных целей над Черным морем и Севастополем
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 8 воздушных целей над акваторией Черного моря и Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, осколки от сбитого дрона упали в районе улицы Хрусталева. При этом пострадавших нет.
Ранее пятимесячный ребенок получил ранения в результате атаки украинских беспилотников по Белгородской области. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.
Кроме того, в Белгороде в результате падения обломков БПЛА на парковку были повреждены 7 автомобилей, а также остекление соцобъекта и 17 квартир в 10 жилых домах.
До этого 3 мирных жителя погибли в результате атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В частности, при атаке на ростовский порт загорелся один из танкеров. Два члена экипажа, находившиеся на борту, погибли, еще 3 человека получили различные травмы.