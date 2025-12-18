Пожарные тушат возгорание на танкере в порту Ростова после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники оперативных служб тушат пожар, вспыхнувший на танкере в порту Ростова-на-Дону после атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

"Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие. Информация уточняется", – написал Скрябин в своем телеграм-канале.

Ростовская область подверглась атаке беспилотников в ночь на 18 декабря. В результате падения БПЛА повреждения получило судно, находившееся в ростовском порту.

Кроме того, в Ростове пострадали два корпуса многоэтажки-новостройки. Повреждения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа. В Батайске произошел пожар в двух частных домах. За медицинской помощью обратились четверо мирных жителей.