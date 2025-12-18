Судно повреждено в порту Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Судно получило повреждения в порту Ростова-на-Дону в результате атаки беспилотников на регион. Предварительно, среди экипажа корабля есть жертвы. О происшествии рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Кроме того, по уточненным данным, в Ростове пострадали два корпуса многоэтажки-новостройки. Повреждения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа.

В Батайске, который также подвергся вражеской атаке, за медицинской помощью обратились четверо мирных жителей.

Ростовская область подверглась атаке украинских дронов в ночь на 18 декабря. Повреждения получила гражданская инфраструктура региона. К примеру, в Батайске пожар вспыхнул в двух частных домах.

Ранее двое мирных жителей получили ранения из-за падения обломков беспилотника в Славянском районе Краснодарского края. Фрагменты дронов обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный.