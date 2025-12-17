Два человека пострадали на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое мирных жителей получили ранения из-за падения обломков беспилотника в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Пострадавших госпитализировали, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Фрагменты дронов обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный. Всего повреждены не менее пяти частных домов.

Кроме того, повреждения на сетях электроснабжения зафиксированы в районном центре. На местах ЧП уже работают оперативные и специальные службы.

Ранее силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Ленинградской областью. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

Помимо этого, средства РЭБ подавили четыре украинских беспилотника в Смоленской области. Пострадавших и разрушений инфраструктуры в регионе также не выявили.