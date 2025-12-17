17 декабря, 04:14Происшествия
Два человека пострадали на Кубани из-за падения обломков БПЛА
Двое мирных жителей получили ранения из-за падения обломков беспилотника в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Пострадавших госпитализировали, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Фрагменты дронов обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный. Всего повреждены не менее пяти частных домов.
Кроме того, повреждения на сетях электроснабжения зафиксированы в районном центре. На местах ЧП уже работают оперативные и специальные службы.
Ранее силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Ленинградской областью. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле также нет.
Помимо этого, средства РЭБ подавили четыре украинских беспилотника в Смоленской области. Пострадавших и разрушений инфраструктуры в регионе также не выявили.