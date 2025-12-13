Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Саратовской области

Фото: телеграм-канал Mash

Два человека погибли при атаке беспилотников в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, также пострадали несколько квартир в жилом доме. Бусаргин выразил соболезнования родным и близким, уточнив, что им будет оказана вся необходимая поддержка.

"Были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было", – написал губернатор.

Он отметил, что для пострадавших будет развернут пункт временного размещения. Жители, у которых оказалось повреждено имущество, получат материальную помощь.

"Первоочередная задача – в максимально короткие сроки заменить поврежденные стеклопакеты. <…> Все основные работы планируется завершить в течение дня", – добавил Бусаргин.

Ранее в результате ликвидации БПЛА в Орловской области фрагменты некоторых дронов упали на территорию жилых районов, приведя к повреждению автомобилей, остекления балконов домов и частных строений. При этом никто из жителей не пострадал.

