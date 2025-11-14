Гражданские объекты в Саратове получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu

Объекты гражданской инфраструктуры в Саратове получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА в ночь на пятницу, 14 ноября. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что на месте происшествия работают все оперативные службы.

Также на фоне сообщений об атаке дронов на город были введены временные ограничения в аэропорту Саратова. Воздушная гавань не принимает и не выпускает гражданские самолеты.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что Новороссийск подвергся массированной атаке украинских дронов в ночь на 14 ноября. В результате повреждения получили нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" и несколько жилых домов.

Кроме того, были ранены один местный житель и три члена экипажа гражданского судна, которое находилось в порту города.