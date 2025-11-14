Три человека пострадали в результате падения фрагментов БПЛА на судно в Новороссийске

Фото: depositphotos/kaiskynet@gmail.com

Одно из гражданских судов в порту Новороссийска получило повреждения при массированной атаке украинских БПЛА на город. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

В результате происшествия пострадали три человека из экипажа корабля. Они были оперативно госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также сообщается, что фрагменты дронов повредили еще два жилых дома на территории города. В одном случае была повреждена квартира на 15-м этаже, еще в нескольких выбило окна. При этом никто не пострадал.

Массированная атака БПЛА на Новороссийск произошла ночью в пятницу, 14 ноября. В результате повреждения получила Нефтебаза "Шесхарис" и береговые сооружения. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Также фрагменты БПЛА попали в три многоквартирных дома. В нескольких квартирах выбило стекла. В результате пострадал мужчина.