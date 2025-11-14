Форма поиска по сайту

03:07

Происшествия

Один человек пострадал в результате падения БПЛА в Новороссийске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал при падении БПЛА в Новороссийске, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Отмечается, что фрагменты дрона попали в три многоквартирных дома. В нескольких квартирах выбило стекла. В результате пострадал мужчина. Он был оперативно госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В оперштабе подчеркнули, что на месте происшествия работают сотрудники специальных и экстренных служб.

На фоне атаки дронов была приостановлена работа аэропортов Краснодара и Геленджика. Воздушные гавани не принимают и не отправляют гражданские самолеты.

Также в результате атаки повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис". Кроме того, были повреждены береговые сооружения. В оперштабе региона подчеркнули, что отражение атаки БПЛА продолжается.

