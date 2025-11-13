Четыре украинских дрона ликвидированы над Черным морем в районе Севастополя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Севастополе над акваторией Черного моря были сбиты 4 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что беспилотники были ликвидированы на значительном расстоянии от берега. Атаку ВСУ отражали военные, работали системы ПВО.

По данным Спасательной службы Севастополя, городские гражданские объекты не пострадали.

Ранее сообщалось, что системы ПВО России за два часа сбили 14 украинских беспилотников над несколькими регионами. Согласно данным Минобороны РФ, 2 дрона уничтожены над Курской областью, 1 – над Крымом и 11 – над акваторией Черного моря.