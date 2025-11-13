Силы ПВО сбили 14 вражеских дронов за два часа над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за два часа сбили 14 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ в четверг, 13 ноября.

По данным ведомства, все цели были беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Два дрона были уничтожены над Курской областью, один – над территорией Крыма, и еще 11 беспилотников были перехвачены над акваторией Черного моря.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал дом в курском Льгове на улице Пржевальского. Также БПЛА был ликвидирован над сахарным предприятием.

В ночь на 3 ноября силы ПВО нейтрализовали 130 украинских беспилотников над регионами России. Один из дронов был перехвачен над Московским регионом. Остальные – в Курской, Белгородской, Воронежской и других областях.