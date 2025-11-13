Атака безэкипажных катеров отражена в районе Туапсе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие отразили атаку украинских безэкипажных катеров в районе Туапсе, сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

После уничтожения одного из надводных беспилотников в селе Вольном повреждено остекление 5 домов. Погибших и пострадавших нет. В ближайшее время муниципальные комиссии проведут оценку ущерба для оказания помощи населению, говорится в публикации.

Ранее из-за атаки вражеских дронов на территории промзоны в Буденновске вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших и разрушений жилых домов. Все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме.

До этого женщина получила травмы после атаки беспилотников в Саратове. Врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась.