Два гражданских автомобиля подверглись атакам БПЛА в Курской области

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Два гражданских автомобиля подверглись атакам вражеских беспилотников на автодороге Хомутовка – Троебортное – Севск в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Оба транспортных средства получили повреждения. В связи с этим правительство региона призвало водителей воздержаться от поездок по данному маршруту.

Ранее в Белгородской области в результате детонации украинского дрона в хуторе Кургашки погибла женщина, еще трое человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, где проходят лечение. Гладков выразил соболезнования родным погибшей.

До этого мирная жительница погибла в результате атаки украинских дронов в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Уточнялось, что Киев атаковал движущийся гражданский автомобиль, из-за чего погибла водитель. Глава региона указывал, что ее семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.