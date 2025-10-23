Жительница Брянской области погибла при атаке БПЛА на автомобиль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирная жительница погибла в результате атаки украинских дронов в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По информации губернатора, противник нанес целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района. В результате атаки погибла женщина-водитель.

Богомаз подчеркнул, что ее семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Украина с помощью БПЛА попыталась атаковать одно из предприятий в регионе. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. На месте работали сотрудники оперативных служб.