БПЛА Украины пытались атаковать предприятие в Дагестане

Фото: 123RF.com/silvapinto

Беспилотники Украины пытались атаковать одно из предприятий Дагестана. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, передает News.ru.

По его данным, в результате ЧП никто не пострадал. Информация о разрушениях в настоящий момент уточняется.

В регионе действует режим беспилотной опасности. Меликов призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

В Минобороны России ранее сообщили, что силы ПВО ликвидировали 58 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями. Регионы подверглись атаке в период с 16:00 до 20:00 во вторник, 21 октября. Над Брянской областью было сбито 57 дронов, еще 1 – над Курской.

Кроме того, в Мордовии из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено здание предприятия. На место ЧП прибыли экстренные службы. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и ресурсы.