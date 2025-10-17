В Ростовской области отражена массированная атака украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили массированную атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Юрия Слюсаря.

По его словам, БПЛА были перехвачены в Новошахтинске, а также в Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах. В результате в хуторе Киселево были повреждены ограждение и дом на территории частного подворья.

При этом, как уточнил Слюсарь, никто не пострадал. Информация о последствиях атаки продолжает выясняться.

В ночь на пятницу, 17 октября, над российскими регионами сбили 61 украинский беспилотник. По данным Минобороны РФ, 2 БПЛА были ликвидированы над Московской областью, 32 дрона – над Крымом, а еще 13 – над Ростовской областью.

Помимо этого, 6 беспилотников удалось уничтожить над акваторией Черного моря, 5 БПЛА были обезврежены над Брянской областью, 2 – над Тульской областью и еще 1 – над Курской областью.