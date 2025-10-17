17 октября, 11:34Происшествия
В Ростовской области отражена массированная атака украинских беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили массированную атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Юрия Слюсаря.
По его словам, БПЛА были перехвачены в Новошахтинске, а также в Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах. В результате в хуторе Киселево были повреждены ограждение и дом на территории частного подворья.
При этом, как уточнил Слюсарь, никто не пострадал. Информация о последствиях атаки продолжает выясняться.
В ночь на пятницу, 17 октября, над российскими регионами сбили 61 украинский беспилотник. По данным Минобороны РФ, 2 БПЛА были ликвидированы над Московской областью, 32 дрона – над Крымом, а еще 13 – над Ростовской областью.
Помимо этого, 6 беспилотников удалось уничтожить над акваторией Черного моря, 5 БПЛА были обезврежены над Брянской областью, 2 – над Тульской областью и еще 1 – над Курской областью.
