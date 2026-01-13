Директор Ларисы Долиной отказался комментировать сообщения об отмене концертов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин отказался комментировать информацию о возможной отмене концертов певицы на фоне низких продаж билетов. Свое мнение он резко выразил в беседе с "Газетой.ру".

"Не будет ответа. Зачем звонить? Просто я вам сказал – ответов не будет", – заявил Пудовкин.

Как уточняет СМИ, ранее стали распространяться сообщения об отмене первого концерта Долиной в 2026 году. Выступление запланировано на 27 января в одном из московских баров, однако по состоянию на сегодня продано около 20% мест.

Под угрозой срыва также оказался концерт "Юбилей на бис". Несмотря на то что директор певицы опроверг эту информацию, на сайте Московского международного Дома музыки уже указано другое мероприятие, назначенное на эту дату, где вместо Долиной на сцену выйдут Петр Дранга и Пелагея.

Кроме того, как отметило издание "Абзац", после скандала вокруг квартиры в столичных Хамовниках отношение публики к певице изменилось. Народную артистку подозревают в "использовании новой схемы" для привлечения людей на свои выступления.

По словам продюсера Сергея Дворцова, в подобных ситуациях организаторы могут раздавать билеты по приглашениям, чтобы заполнить зал.

В конце декабря 2025 года было отменено выступление Долиной в Туле. Причиной послужил "нездоровый ажиотаж" вокруг артистки. Позднее стало известно, что на концерт не было распродано около половины билетов.

Резкая реакция публики стала ответом на прошлогоднее разбирательство, в котором Долина стала жертвой мошенников. Аферисты уговорили ее продать недвижимость, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на "безопасный счет".

Четырех фигурантов дела суд приговорил к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Тогда певица смогла оспорить сделку о продаже квартиры покупательнице Полине Лурье. За Долиной сохранилось право собственности, после чего она подверглась критике со стороны общественности.

Позже в Верховный суд поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. ВС пересмотрел дело и признал право собственности на квартиру за покупательницей.

