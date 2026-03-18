18 марта, 12:18
Минобороны РФ сообщило об освобождении Александровки в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что поселок освобожден в результате активных и решительных действий военнослужащих.
Российские войска ранее заняли населенный пункт Червоная Заря в Сумской области. Успех операции был достигнут благодаря эффективным операциям подразделений группировки "Север".
Помимо этого, российские военные обеспечили контроль над Голубовкой в ДНР. Освобождение этого населенного пункта стало результатом наступательных действий подразделений группировки "Юг".
Глава Генштаба Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях в зоне СВО