Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что поселок освобожден в результате активных и решительных действий военнослужащих.

Российские войска ранее заняли населенный пункт Червоная Заря в Сумской области. Успех операции был достигнут благодаря эффективным операциям подразделений группировки "Север".

Помимо этого, российские военные обеспечили контроль над Голубовкой в ДНР. Освобождение этого населенного пункта стало результатом наступательных действий подразделений группировки "Юг".