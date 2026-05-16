Спасенный у берегов ФРГ кит Тимми погиб

Кит Тимми, спасенный ранее у берегов ФРГ, погиб. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства окружающей среды немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Ранее сообщалось о горбатом ките, который выбросился на берег в районе заповедника у острова Анхольт.

Специалисты нашли у кита трекер, который установили немецкие спасатели. Устройство слежения теперь находится в распоряжении правительства Дании.

Кит застрял на балтийском мелководье у берегов ФРГ в конце марта. Первые попытки спасения провалились из-за твердого грунта, не поддавшегося землесосной установке. После этого применялись плавучие экскаваторы на понтонах. Вскоре кит на время освободился, но затем сел на мель повторно.

В мае операция по спасению горбатого кита успешно завершилась. Но уже 12 мая спасатели перестали получать сигналы с трекера, который был прикреплен к его телу.

